Молодой вингер нашел компромисс между партнером по сборной (Роналду) и одноклубником (Месси).

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"Я невероятно горжусь тем, что имею возможность играть с обоими этими легендами. Лучшего выбрать просто невозможно. А я просто выполняю свою работу. Я готов играть, как и любой партнер, а решение всегда останется за тренером", – приводит слова Тринкау Goal.

Напомним, Барселона заплатила Браге немалый 31 млн евро за 20-летнего вингера.

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