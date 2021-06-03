Спортинг заинтересован в аренде воспитанника Браги, сообщает Sport.es.

Фирпо заинтересовал 2 клуба АПЛ, – Diario Sport

Менеджмент "львов" якобы уже выходил на руководство Барсы с предложением соглашения. Несмотря на проблемы с адаптацией на Камп Ноу, переход Тринкау в Спортинг остается маловероятным. Тренерский штаб доверяет вингеру и рассчитывает на его услуги в новом сезоне.

В сезоне 2020/21 Франсишку Тринкау провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 2 ассиста. Его трансфер обошелся каталонцам в 31 млн евро.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує