В этот день, 20 мая 2009 года, "горняки" под руководством Мирчи Луческу завоевали второй по престижу евротрофей. В память о триумфе Шахтер выложил видео, посвященное легендарной победе.

Игра проходила в Стамбуле на Шукрю Сарачоглу – домашнем стадионе Фенербахче. Соперником Шахтера был немецкий Вердер, за которые выступали Месут Озил, Тим Визе, Торстен Фрингс, Клаудио Писарро и другие именитые футболисты.

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В середине первого тайма счет открыл Луис Адриано, но Налдо мощным ударом со штрафного восстановил равновесие. Игра перешла в экстра-тайм, в котором и был забит победный гол. Его автором стал Жадсон.

Из тех игроков, которые выходили на поле в финале, в Шахтере остались только продолжающий игровую карьеру Андрей Пятов, а также Дарио Срна – директор по футболу.

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