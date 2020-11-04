Испанские журналисты не слишком беспокоятся об украинских футболистах.

Перед матчем Лиги чемпионов Барселона – Динамо местные СМИ попытались предсказать стартовый состав киевлян, но что-то пошло не так. Ведущее издание AS в своей схеме подписало Виктора Цыганкова как "Trygankov".

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Стоит отметить, что это не первый конфуз местных представителей СМИ. Перед матчем Лиги наций Украина – Испания издание Marca тоже не смогло правильно написать фамилию вингера Динамо, за что потом "Фурия Роха" поплатилась голом от Виктора.

Напомним, поединок третьего группового этапа Лиги чемпионов Барселона – Динамо состоится 4 ноября, начало в 22:00.

Барселона – Динамо: анонс матча Лиги чемпионов