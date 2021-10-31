Три звезды Барселоны вернулись к тренировкам перед игрой с Динамо – есть неожиданность
Каталонцы получили приятные новости перед поединком группового этапа Лиги чемпионов против киевского Динамо.
Ансу Фати, Серхи Роберто и Фрэнки де Йонг частично занимались вместе со всей командой Барселоны перед вылетом в Киев, сообщает журналистка Хелена Кондис в своем твиттере.
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Ранее сообщалось, что Серхи Роберто из-за рецидива прошлогодней травмы остался без футбола на три недели и должен был пропустить игру с Динамо и поединки против Сельты и Эспаньола в Ла Лиге. Повреждения де Йонга и Фати были достаточно незначительными, но оба игрока рисковали пропустить встречу в Киеве.
Кстати, матч Лиги чемпионов Динамо – Барселона состоится уже 2 ноября, начало встречи в 22:00. Каталонцы сейчас третьи в группе E с 3 очками в активе, а бело-синие – последние (1 пункт).
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