Ансу Фати, Серхи Роберто и Фрэнки де Йонг частично занимались вместе со всей командой Барселоны перед вылетом в Киев, сообщает журналистка Хелена Кондис в своем твиттере.

Динамо – Барселона: каталонцы потеряли 8 звезд на матч Лиги чемпионов – потенциальная основа будет экспериментом

Ранее сообщалось, что Серхи Роберто из-за рецидива прошлогодней травмы остался без футбола на три недели и должен был пропустить игру с Динамо и поединки против Сельты и Эспаньола в Ла Лиге. Повреждения де Йонга и Фати были достаточно незначительными, но оба игрока рисковали пропустить встречу в Киеве.

Кстати, матч Лиги чемпионов Динамо – Барселона состоится уже 2 ноября, начало встречи в 22:00. Каталонцы сейчас третьи в группе E с 3 очками в активе, а бело-синие – последние (1 пункт).

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