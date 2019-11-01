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Три украинца стали чемпионами Латвии в составе Риги

17:45 8 Читати українською
Три украинца стали чемпионами Латвии в составе Риги
ФК Рига

ФК Рига досрочно гарантировала себе золотые медали чемпионата Латвии.

В матче 30-го тура чемпионата Латвии Рига сыграла в "сухую" ничью в дерби со столичным РФШ, который находится на втором месте, за два тура до окончания первенства став недостижимой на вершине таблицы.

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Золотые медали также получат три украинца – нападающие Роман Дебелко и Мирослав Славов, а также полузащитник Вячеслав Шарпар. Все они выступают за Ригу только с лета текущего года. Дебелко в рамках чемпионата забил шесть голов, Славов – три, Шарпар – два.

Напомним, в предыдущем году ФК Рига также стала чемпионом. Тогда ее впервые в истории к этому званию привел нынешний наставник Зари Виктор Скрипник.

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Мир Вячеслав Шарпар Вячеслав Шарпар Мирослав Славов Мирослав Славов Роман Дебелко Роман Дебелко Рига Рига Украинцы за рубежом
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