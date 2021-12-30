Три удаления за 7 минут в видеообзоре матча Гранада – Валенсия – 2:1
22:02 - Читати українською
Гранада принимала Валенсию в рамках 16-го тура Ла Лиги. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
45+3’ Кенеди
77’ Домінгуш Дуарте
88’ Хорхе Молина
Кевин Гамейро 36’
Джейсон Хасон 70’
Гонсалу Гедеш 73’
36’ Кевин Гамейро
45+3’ Кенеди
70’ Джейсон Хасон
73’ Гонсалу Гедеш
77’ Домінгуш Дуарте
88’ Хорхе Молина
Соперники по боевому начали поединок и уже к перерыву успели обменяться голами.
Гранада одержала волевую победу над Валенсией в матче с тремя удалениями
Во втором тайме остроты матчу решил добавить арбитр, сначала удалив двух игроков Валенсии за три минуты, а вскоре и красную карточку увидел защитник Гранады Дуарте. Численное преимущество сыграла свою роль и перед финальным свистком Молина вырвал победу для хозяев.
Победа закрепила Гранаду на 7-й строчке, Валенсия осталась 16-й.
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