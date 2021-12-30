Соперники по боевому начали поединок и уже к перерыву успели обменяться голами.

Гранада одержала волевую победу над Валенсией в матче с тремя удалениями

Во втором тайме остроты матчу решил добавить арбитр, сначала удалив двух игроков Валенсии за три минуты, а вскоре и красную карточку увидел защитник Гранады Дуарте. Численное преимущество сыграла свою роль и перед финальным свистком Молина вырвал победу для хозяев.

Победа закрепила Гранаду на 7-й строчке, Валенсия осталась 16-й.

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