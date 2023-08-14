Три удаления в видеообзоре матча Хетафе – Барселона
09:45 - Читати українською
Хетафе расписал "сухую" ничью с Барселоной в рамках 1-го тура Ла Лиги. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".
Рафинья 42’
42’ Рафинья
Новый сезон подопечные Хави Эрнандеса начинали сложным выездом к Хетафе. Соперник лишь подтвердил свой статус неудобного, отстояв ничью против действующих чемпионов.
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Хотя голов зрители так и не дождалась, зато эмоции били через край. В конце первого тайма Рафинья получил сначала желтую, а затем и прямую красную. На старте второго тайма арбитр выровнял составы, отправив отдыхать Хайме Мату. Еще одно удаление заработал наставник Барселоны, пытавшийся обжаловать решения арбитров.
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