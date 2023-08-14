Хетафе расписал "сухую" ничью с Барселоной в рамках 1-го тура Ла Лиги. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".

Новый сезон подопечные Хави Эрнандеса начинали сложным выездом к Хетафе. Соперник лишь подтвердил свой статус неудобного, отстояв ничью против действующих чемпионов.

Барселона расписала ничью из Хетафе в скандальной битве с тремя удалениями – каталонцы отпустили Реал в отрыв

Хотя голов зрители так и не дождалась, зато эмоции били через край. В конце первого тайма Рафинья получил сначала желтую, а затем и прямую красную. На старте второго тайма арбитр выровнял составы, отправив отдыхать Хайме Мату. Еще одно удаление заработал наставник Барселоны, пытавшийся обжаловать решения арбитров.