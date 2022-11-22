Атлетико, а также два топ-клуба из АПЛ заинтересованы в сотрудничестве с Луисом Энрике.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике заинтересовал два топ-клуба из английской Премьер-лиги, информирует AS.

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Источник раскрывает название только одного из клубов – Манчестер Юнайтед. Сообщается, что прежде чем назначить Эрика тен Хага главным тренером команды, руководство "красных дьяволов" связывалось с Луисом Энрике, но получило отказ. Не исключено, что в дальнейшем МЮ снова попытается договориться с испанцем.

Согласно источнику, третий топ-клуб, заинтересованный в подписании контракта с действующим тренером сборной Испании – это Атлетико.

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