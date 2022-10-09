"Коттеджеры" открыли счет усилиями Андреаса Перейры, однако это был их последний успех во встрече. Соперник отгрузил три ответных гола, и к каждому есть судейские вопросы.

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Сначала Крис Кавана назначил пенальти в ворота Фулхэма, хотя Крэйг Доусон сам с радостью налетел на того же Перейру. После перерыва забивали Скамакка и Антонио. Оба немного подыграли себе рукой, но и это осталось незаметным для судейской бригады – 1:3.