Три судейских скандала в видеообзоре матча Вест Хэм – Фулхэм – 3:1
19:25 - Читати українською
Вест Хэм одолел Фулхэм в лондонском дерби 10 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
29’ Джаррод Боуэн
90+1’ Майкл Антонио
29’ Джаррод Боуэн
90+1’ Майкл Антонио
"Коттеджеры" открыли счет усилиями Андреаса Перейры, однако это был их последний успех во встрече. Соперник отгрузил три ответных гола, и к каждому есть судейские вопросы.
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Сначала Крис Кавана назначил пенальти в ворота Фулхэма, хотя Крэйг Доусон сам с радостью налетел на того же Перейру. После перерыва забивали Скамакка и Антонио. Оба немного подыграли себе рукой, но и это осталось незаметным для судейской бригады – 1:3.
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