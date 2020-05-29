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Три стадиона и два аэропорта – Кабмин определился с объектами Евро-2012, которые дофинансирует и введет в эксплуатацию

19:39 5 Читати українською
Три стадиона и два аэропорта – Кабмин определился с объектами Евро-2012, которые дофинансирует и введет в эксплуатацию
Арена Львов / Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины планирует поставить точку в деле строительства инфраструктуры для домашнего чемпионата Европы 2012 года.

Часть объектов, которые готовились к Евро-2012, но не были завершены, дофинансируют и введут в эксплуатацию, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов на своей странице в социальной сети Facebook.

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Укринфрапроект (центральный орган исполнительной власти при Министерстве инфраструктуры Украины) предложил проект постановления Кабинета министров Украины, которым определяется порядок дофинансирование объектов Евро-2012. Таким образом, было выбрано 5 объектов, которые могут быть дофинансированы и полностью введены в эксплуатацию: харьковский и львовский аэропорты, НСК Олимпийский, Арена Львов и стадион "Скиф".

Прогнозируемый объем финансирования для завершения строительства этих объектов и ввода их в эксплуатацию составляет 902 млн грн. Также предполагается проведение специального строительно-технического аудита, по итогам которого можно будет оценить реальную стоимость работ для дофинансирования. Проект доработан совместно с Министерством финансов – на следующей неделе начнется процесс согласования постановления, которое даст возможность завершить объекты.

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Теги
НСК Олимпийский футбольные финансы Скиф ЕВРО 2012 Арена Львов
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