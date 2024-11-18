Далеко не все саудовские команды добросовестно выполняют свои финансовые обязательства перед игроками.

Зума останавливал Роналду, а теперь не может получить зарплату / Photo by Zac Goodwin/PA Images via Getty Images

Три клуба не выплачивают зарплаты своим легионерам, утверждает журналист Ромейн Молина. Это Аль-Оруба и Аль-Холуд из элиты, а также Аль-Сафа из второго дивизиона Саудовской Аравии.

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Иностранные игроки колеблются между двумя вариантами событий. Они могут сразу устроить забастовку или для начала обратиться в ФИФА.

Наиболее громкое имя в составах вышеупомянутых команд – Курт Зума, который с Челси выигрывал ЛЧ и АПЛ, а со сборной Франции U-20 становился чемпионом мира. Прошлым летом 30-летний центрбек имел несчастье перебраться в Аль-Орубу на правах аренды из Вест Хэма. Также в этой команде есть воспитанник Барсы Кристиан Тельо, Жан-Мишель Сери (выступал в АПЛ и Лиге 1) и Йохан Берг Гудмундсон (АПЛ).

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