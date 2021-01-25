Форвард мюнхенцев Роберт Левандовски забил лишь один из четырех мячей в ворота хозяев, но и этого хватило, чтобы установить сразу три рекорда. Во-первых, этот гол стал для него 23-м в текущем сезоне. Еще ни одному футболисту за всю историю Бундеслиги не удавалось забить столько же по итогам 18 туров.

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Кроме того, 32-летний поляк установил еще два достижения. Роберт стал первым футболистом в истории чемпионата Германии, которому удалось забить в 8 гостевых матчах подряд. Также Левандовски забивает Шальке уже в 11 матчах подряд, что также является рекордной серией для немецкого чемпионата.

К слову, Бавария, в активе которой 42 очка после 18 туров, находится на 1-й позиции в турнирной таблице Бундеслиги. Шальке набрал в 18 матчах лишь 7 очков и с этим показателем расположился на последнем месте.

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