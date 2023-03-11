Хетафе имел ощутимое преимущество в течение первого тайма, но забил соперник – Собрино замкнул подачу партнера на дальней стойке. Гости отыгрались на 60-й минуте, когда Унал заработал и четко реализовал пенальти.

Хетафе на последних секундах вырвал скандальную ничью с Кадисом – команды пробили три пенальти и получили две красные

Под занавес встречи арбитр Алехандро Эрнандес назначил еще 2 одиннадцатиметровых. Сначала Кадис вышел вперед и получил численное преимущество благодаря руке Дуарте (вторая желтая). Судья добавил 10 минут, а финальный свисток вообще прозвучал на 90+16. Капитан Кадиса Альфонсо Эспино сыграл рукой в штрафной площадке, и Эрнандес после длительного просмотра повтора снова указал на "точку". Унал спокойно оформил пенальтийный дубль – 2:2.