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Три пенальти Колоса в видеообзоре матча за место в УПЛ с Черноморцем

09:50 146 Читати українською
Три пенальти Колоса в видеообзоре матча за место в УПЛ с Черноморцем
Три пенальти Колоса в видеообзоре матча за место в УПЛ с Черноморцем / ФК Черноморец

Ковалевский Колос переиграл одесский Черноморец во втором матче плей-офф за место в УПЛ и получил путевку в элиту. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

57’ Виталий Гавриш
63’ Виталий Гавриш
 
57’ Виталий Гавриш
63’ Виталий Гавриш

Хозяева могли открывать счет уже в дебюте поединка, но опытный Владимир Лысенко не сумел реализовать одиннадцатиметровый.

Колос обыграл Черноморец и завоевал путевку в УПЛ – в ворота "моряков" арбитр назначил три пенальти

Однако, к концу матча игроки Колоса еще дважды получили шанс забить с отметки. На этот раз подопечные Руслана Костишина справились лучше. Хавбек Виталий Гавриш сумел реализовать оба пенальти и вывел команду из Ковалёвки в Премьер-лигу.

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