Три пенальти Колоса в видеообзоре матча за место в УПЛ с Черноморцем / ФК Черноморец

Ковалевский Колос переиграл одесский Черноморец во втором матче плей-офф за место в УПЛ и получил путевку в элиту. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Хозяева могли открывать счет уже в дебюте поединка, но опытный Владимир Лысенко не сумел реализовать одиннадцатиметровый.

Колос обыграл Черноморец и завоевал путевку в УПЛ – в ворота "моряков" арбитр назначил три пенальти

Однако, к концу матча игроки Колоса еще дважды получили шанс забить с отметки. На этот раз подопечные Руслана Костишина справились лучше. Хавбек Виталий Гавриш сумел реализовать оба пенальти и вывел команду из Ковалёвки в Премьер-лигу.