Альянс неожиданно уступил Ужгороду в рамках 14-го тура Первой лиги. Смотрите видео голов и обзор мата на "Футбол 24".

Первая лига, 14 тур

Альянс – Ужгород – 2:3

Голы: Шмигельский, 28 (п), Сидоренко, 86 – Ряшко, 14 (п), 66 (п), Хомченко, 27

Удаление: Пиднебенной, 57 (Альянс)

Ужгород сенсационно одолел одного из лидеров в матче с тремя пенальти и удалением, Волынь не удержала победу

Альянс претендует на повышение в классе и рассчитывал опередить Кривбасс, ведь принимал последнюю команду чемпионата. Но Ужгород неожиданно пристыдил фаворита. Важную роль в отчетном матче сыграл арбитр, который назначил три пенальти и удалил футболиста Альянса.