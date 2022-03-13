Три отмененных гола в видеообзоре матча Хоффенхайм – Бавария
09:50 - Читати українською
Бавария не сумела победить в 26-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча против Хоффенхайма.
завершено
Роберт Левандовски 45+3’
45+3’ Роберт Левандовски
Бавария приехала в гости к Хоффенхайму, который в этом сезоне претендует на Лигу чемпионов. Мюнхенцы потеряли очки – как всегда в таких случаях, с долей невезения.
Первый гол Томаса Мюллера отменили из-за офсайда у Гнабри, который ему ассистировал. Второй гол Томаса Мюллера также отменили из-за офсайда уже у самого раумдойтера. Между тем Хоффенхайм открыл счет усилиями Баумгартнера.
В конце первого тайма Бавария отыгралась – Левандовски забил после углового. А в начале второго поляк оформил дубль, но гол снова отменили из-за офсайда. До финального свистка сохранилась ничья.
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