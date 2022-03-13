Бавария не сумела победить в 26-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча против Хоффенхайма.

Бавария приехала в гости к Хоффенхайму, который в этом сезоне претендует на Лигу чемпионов. Мюнхенцы потеряли очки – как всегда в таких случаях, с долей невезения.

Первый гол Томаса Мюллера отменили из-за офсайда у Гнабри, который ему ассистировал. Второй гол Томаса Мюллера также отменили из-за офсайда уже у самого раумдойтера. Между тем Хоффенхайм открыл счет усилиями Баумгартнера.

В конце первого тайма Бавария отыгралась – Левандовски забил после углового. А в начале второго поляк оформил дубль, но гол снова отменили из-за офсайда. До финального свистка сохранилась ничья.