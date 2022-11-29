Фланговые защитники Ювентуса Алекс Сандро и Данило, а также нападающий ПСЖ Неймар не успеют восстановиться к матчу 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Камеруна. Об этом сообщил врач "селесао" Родриго Ласмар.

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"Алекс Сандро почувствовал боль в области левого бедра и не смог продолжать матч против Швейцарии. Сегодня утром он прошел повторное обследование, по итогам которого мы не позволили выходить ему на поле в матче с Камеруном. Данило и Неймар все еще находятся в процессе восстановления после травм лодыжки, каждый из которых использует свой подход, поскольку это разные травмы. У Неймара к тому же был приступ лихорадки, который сейчас находится под контролем, и это не мешает процессу восстановления. Эти три футболиста не будут доступны для нашей следующей игры против Камеруна", – приводит слова Ласмара официальный сайт Федерации футбола Бразилии.

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