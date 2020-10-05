Похоже, Аталанта не намерена сбавлять темп на старте нового сезона чемпионата Италии.

В рамках третьего тура Серии А Аталанта в родных стенах разгромила Кальяри (5:2). Руслан Малиновский не отличался результативными действиями, но помог своей команде, выйдя на замену на 65-й минуте.

Аталанта – Кальяри – 5:2 – видео голов и обзор матча

"Три очка у нас в кармане. Продолжаем, ребята! Вперед, Аталанта", – написал украинский хавбек в Instagram, добавив фото с поединка.

После трех туров Серии А Аталанта демонстрирует максимальный результат (9 очков) и возглавляет турнирную таблицу.

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