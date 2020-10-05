"Три очка в кармане", – Малиновский подбодрил Аталанту после очередной победы в Серии А
18:08 - Читати українською
Похоже, Аталанта не намерена сбавлять темп на старте нового сезона чемпионата Италии.
7’ Луис Муриэль
37’ Марио Пашалич
42’ Дуван Сапата
81’ Сэм Ламмерс
Диего Годин 24’
Жоао Педро 53’
7’ Луис Муриэль
24’ Диего Годин
37’ Марио Пашалич
42’ Дуван Сапата
53’ Жоао Педро
81’ Сэм Ламмерс
В рамках третьего тура Серии А Аталанта в родных стенах разгромила Кальяри (5:2). Руслан Малиновский не отличался результативными действиями, но помог своей команде, выйдя на замену на 65-й минуте.
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"Три очка у нас в кармане. Продолжаем, ребята! Вперед, Аталанта", – написал украинский хавбек в Instagram, добавив фото с поединка.
После трех туров Серии А Аталанта демонстрирует максимальный результат (9 очков) и возглавляет турнирную таблицу.
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