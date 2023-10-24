"Три месяца в Реале были достаточно положительными": конкурент Лунина рассекретил планы на будущее
Голкипер Реала Кепа Аррисабалага доволен своим положением в Мадриде.
"Остаться в Мадриде? Конечно, да. Я все еще этого хочу. Но сейчас не время об этом договариваться.
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Я могу сказать, что мои три месяца здесь были достаточно позитивными. Но сезон длинный, и мы оценим все в конце", – цитирует голкипера. Фабрицио Романо.
Напомним, что Кепа Аррисабалага играет за Реал на правах аренды. Недавно сообщалось, что мадридцы готовы выкупить голкипера у Челси. Окончательный переход Кепы не оставит шансов Андрею Лунину продлить контракт с Реалом.
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