"Остаться в Мадриде? Конечно, да. Я все еще этого хочу. Но сейчас не время об этом договариваться.

Лунин получает четкий сигнал относительно нового контракта – Реал планирует выкупить конкурента украинца

Я могу сказать, что мои три месяца здесь были достаточно позитивными. Но сезон длинный, и мы оценим все в конце", – цитирует голкипера. Фабрицио Романо.

Напомним, что Кепа Аррисабалага играет за Реал на правах аренды. Недавно сообщалось, что мадридцы готовы выкупить голкипера у Челси. Окончательный переход Кепы не оставит шансов Андрею Лунину продлить контракт с Реалом.

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