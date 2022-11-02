Форвард Салернитаны Булай Диа стал причиной ажиотажа на Туманном Альбионе.

Нападающий заинтересовал Лидс, Ноттингем Форест и Вест Хэм, которые хотели бы арендовать Диа зимой, сообщает La Gazetta dello Sport.

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Права на сенегальца принадлежат Вильярреалу, а за Салернитану он выступает на правах аренды. Итальянский клуб хочет удержать Диа, из-за чего готов выкупить нападающего, заплатив клаусулу в размере 12 млн евро.

К слову, Булай поразил результативностью в Серии А, выступая в составе одного из аутсайдеров – 5 голов и 2 ассиста в 11 поединках.

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