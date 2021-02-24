"На этой неделе мы сказали ребятам, что нужно сыграть в свой футбол. Мы слишком почувствовали этот момент, были слишком напряжены, играя против чемпионов мира. По сути, три из четырех голов мы забили себе сами вместо них.

Лацио – Бавария – 1:4 – видео голов и обзор матча

Если бы при счете 0:1 был назначен пенальти в нашу пользу, это могло бы изменить игру. Но в этот вечер все пошло против нас. Мы можем извлечь уроки из этого, чтобы вырасти и стать сильнее в будущем.

Разочарование в раздевалке – это естественно, но дойти до такой стадии – уже достижение для нас. На этом уровне нужно делать все на 100 процентов правильно и надеяться, что соперник будет не на высоте. Мы знали, с какой командой играем. Мы начали хорошо к ошибке и первого гола.

Мы говорим о победителе клубного чемпионата мира и при этом забиваем за них три гола из четырех. Нельзя делать такие ошибки на таком уровне. Никто не говорит, что Бавария не заслуживала победы, нам и так было бы сложно, однако наши ошибки еще больше все усложнили", – цитирует Индзаги Sky Sport Italia.

Отметим, что Бавария на выезде разбила Лацио (4:1). Ответный матч запланирован на 17 марта, начало в 22:00.

Бавария растоптала Лацио в Лиге чемпионов – кураж Комана и Сане, (не)слабое звено Мюнхена, забивал даже мальчишка