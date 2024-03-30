Сборная Франции рискует попасть в громкий скандал за несколько месяцев до старта чемпионата Европы.

"Ле блё" слабо провели мартовский сбор – поражение от Германии (0:2) и натужная победа над Чили (3:2). Впрочем, это не испортило настроение некоторым игрокам.

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Сразу после второй игры трое футболистов французской сборной устроили шумную вечеринку в марсельском отеле Sofitel, утверждает журналист Ромейн Молина. Ребята не отказывали себе в развлечениях – алкоголь, веселящий газ, музыка. Другие жители отеля не выдержали и вызвали полицию, которая приехала разбираться в 6 утра.

Молина не называет фамилий игроков, которые участвовали в вечеринке. Инсайдер Санти Ауна "отбеливает" шестерых – Килиан Мбаппе, Уоррен Заир-Эмери, Лукас Эрнандес, Рандаль Коло Муани, Усман Дембеле и Маркус Тюрам точно не причастны к нарушению режима.

Напомним, сборная Франции уверенно прошла отбор на Евро-2024, где попала в группу D к Польше, Австрии и Нидерландам.

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