Клубы АПЛ будут иметь кучу потерь после перерыва на матчи национальных сборных.

Форвард Манчестер Сити Стерлинг травмировался еще перед поединком против Бельгии (0:2), поэтому тренеры решили им не рисковать, сообщает Goal.

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Еще двое игроков "Трех львов" были повреждены в течение поединка – защитник Бен Чилвел (Челси) и хавбек Джордан Хендерсон (Ливерпуль). Перерыв на сборные стал настоящей катастрофой для "красных". За несколько дней Ливерпуль потерял не только Хендерсона, но и Гомеса, Салаха и Робертсона.

Тяжесть травм игроков сборной Англии неизвестна, однако они вполне могут пропустить матчи АПЛ, которые состоятся уже в конце этой недели.

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