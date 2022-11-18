Винисиус, Родриго и Милитао начнут матч против сборной Сербии на скамейке запасных.

Журналист Marca Марио Кортегана побывал на тренировке сборной Бразилии, и отметил, что у "селесао" появляются первые очертания основного состава на ЧМ-2022.

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Источник утверждает, что, исходя из его наблюдений, сразу три футболиста мадридского Реала – Винисиус, Родриго и Милитао – начнут матч против сборной Сербии на скамейке запасных. При этом Кортегана не сообщает, проводил ли главный тренер сборной Бразилии Тите "двухсторонку".

Матч Бразилия – Сербия состоится 24 ноября.

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