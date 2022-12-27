Атлетико устал ждать, пока португалец оправдает инвестиции, и хочет его продать. Руководители клуба уже говорят об этом публично. По неофициальной информации, Фелиш поссорился с наставником команды Диего Симеоне.

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Мадридцы хотят за 23-летнего игрока 140 миллионов евро, но даже такая сумма не отпугивает потенциальных покупателей. Фабрицио Романо сообщает, что лондонский Арсенал и Манчестер Юнайтед вступили в переговоры с представителями футболиста.

В то же время Telegraph утверждает, что наиболее конкретное предложение по трансферу Фелиша сделал Челси. "Синие" хотят арендовать нападающего до конца сезона, прописав в соглашении опцию выкупа, которая уже следующим летом может стать обязательной.

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К слову, в нынешнем сезоне португалец 18 раз появлялся на поле в матчах Атлетико, в основном выходя на замену. За 510 сыгранных минут в рамках Ла Лиги Фелиш успел забить 3 гола и отдать 3 ассиста. На ЧМ-2022 сыграл четыре поединка, записав в свой актив гол и две результативные передачи.