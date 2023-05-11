Скауты Ливерпуля, Манчестер Юнайтед и Ньюкасла присутствовали на матче 34 тура чемпионата Франции Ницца – Ренн (2:1) и наблюдали за игрой Жан-Клера Тодибо.

21-летний защитник снова демонстрирует игру высокого уровня и обращает на себя внимание. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, Ницца согласится отпустить Тодибо за 45 миллионов евро.

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В нынешнем сезоне Тодибо сыграл за Ниццу в 31 матче.

Напомним, что в 2019 году защитник перешел из Тулузы в Барселону, но заиграть в каталонской команде так и не сумел. "Блаугранас" сдавала Тодибо в аренду в Шальке, Бенфику и Ниццу, и, в конце концов, именно Ницца выкупила контракт игрока.

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