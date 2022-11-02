"Почему результат отличается от первой игры? Соперник был разным, сейчас они на пике формы, через победы набрали уверенность. Команда не проигрывает, обыгрывает Реал. Должны уважать такую ​​команду. Хотя сегодня мы чувствовали слишком большую ответственность, давление от того, какую огромную историю можем сделать. Иногда такая ответственность заставляет тебя ошибаться, три гола привезли себе сами, но я думаю, что это как раз может быть то давление, которое мы раньше просто не испытывали.

Но мы должны ценить то, что сделали. Таков уровень турнира, уровень Лейпцига... Не надо делать трагедии из поражения такому качественному сопернику. По нынешней игре они заслужили быть в 1/8 финала. А мы будем искать свой шанс в Лиге Европы. Мы показывали, что являемся командой – в моменты побед и поражений так же.

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Чтобы Украина имела потенциал дальше развивать своих футболистов, нужен мир. Мы делаем невероятные вещи в этой ситуации. Играем чемпионат в стране, где идет война! Думаешь о других вещах, не только о футболе. Но это по-спортивному, мои пацаны герои. Трудно держать баланс политики и спорта, они никогда не были так близки, как сейчас. Сейчас легко оценивать, критиковать, хотя здесь не за что. Когда сейчас играют Динамо или СК Днепр-1 – все должны быть вместе, потому что это все Украина. Должны поддерживать друг друга, хотя очень тяжело.

Такие экстремальные моменты изменяют менталитет страны. Нас, хорватов, это изменило 30 лет назад. Через не могу, терпи, меняй характер, держись до последнего. В спорте так же. Борис, играй против сильнейшего, верь в невозможное. Еще никогда спорт и политика не были так близки, но такие периоды помогут вам изменить менталитет.

Талант есть, смотрите, как играют пацаны. Не вопрос, что Жора Судаков ошибся. Это таланты топового уровня, и мы должны гордиться ими. Проиграли матч за 1/8 финала ЛЧ, но ведь пацаны первый раз играют! Я голову не опускаю, должны все гордиться и ценить это, особенно сейчас. Сегодня была завершающая игра, и я думаю, что она очень удачная.

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Может быть, сегодня эмоций уже не хватило. Давление... Первый гол сразу придал им уверенность, и мы уже не имели активного результата, как бывало в предыдущих матчах. Второй мяч нас убил, матч закончился. Динамика игры показывала, что этот матч уже не выиграть. Три мяча себе привезли. Марко Розе отличный тренер, показывает результат. Поздравляю РБ Лейпциг, а свою команду с незабываемой Лигой чемпионов.

Перспективы в Лиге Европы? Посмотрим. Когда будем играть в одинаковых условиях, пройдем сборы. Так как все должны знать, что некоторые из наших новичков вообще не проходили сборы, мы по ходу ЛЧ знакомились и наигрывали модель. Думаю, в Лиге Европы будем еще лучше и конкурентнее. Есть вдохновение, амбиции, а время еще есть. Мы сделали неожиданный шаг для многих болельщиков, но это изнуряет. Здесь нечего стесняться, многие команды имеют значительно большие бюджеты, более качественные составы. В некоторых поединках ты просто можешь сыграть похуже", – сказал Йовичевич в комментарии MEGOGO.

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