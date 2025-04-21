Пуща сыграла вничью с Радомяком (2:2) в рамках 29-го тура чемпионата Польши. Счет и видеообзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Экстракляса, 29-й тур

Пуща – Радомьяк – 2:2

Голы: Климек,85, Якуба, 90+1 – Пестка, 69, Капут, 86

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На домашнем поле Пущи встречались соперники, которые находятся друг от друга в турнирной таблице чемпионата Польши, хотя и преимущество Радомьяка по набранным пунктам составляет целых 8 очков.

В составе обеих команд играл только один украинец – Роман Якуба, который стал героям матча для Пущи. Поединок проходил при небольшом преимуществе гостей, однако забить никак не удавалось. Счет был открыт на 69-й минуте – отличился Пестка. Вскоре хозяева поля смогли сравнять счет, однако радоваться пришлось недолго, сразу после пропущенного мяча Радомьяк вернул себе преимущество, забив второй.

В добавленное арбитром время Пуща снова отыгралась, а гол забил украинский центральный защитник Роман Якуба. Партнер украинца по команде бросил аут в штрафную площадку, мяч от игрока команды соперника отбился к Якубе, который пробил мимо голкипера. Для украинца этот гол стал вторым в текущем сезоне польской Экстраклясы.

К слову, сейчас Пуща занимает 15-е место в турнирной таблице и находится недалеко от зоны вылета, Радомьяк 13-й.

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