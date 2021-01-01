"Три года Заря не проживет. Сейчас к руководству пришла команда ликвидаторов. Они дважды приводили Зарю к уничтожению, и дважды не дал им это сделать Ахметов. Сейчас Ахметову этот проект не нужен.

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Поэтому, если 50 лет чемпионства (в 1972 году клуб становился чемпионом СССР – прим.) Заря в каком виде и встретит, то до 100-летия клуба (год основания – 1923-й – прим.) – не доживет", – написал Рафаилов на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, Сергей Рафаилов покинул пост генерального директора Зари 26 марта 2020 года. Функционер работал в луганском клубе с осени 2009-го.

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