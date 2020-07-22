Три фаворита на пост тренера Динамо – известный агент раскрыл свою версию в кулинарном ребусе

Футбольный агент Вячеслав Заховайло на своей странице в одной из соцсетей спрогнозировал имена потенциальных тренеров Динамо, которых он имел в виду в своей загадке.

Напомним, накануне Заховайло опубликовал пост, в котором попытался намекнуть на возможных кандидатов на пост главного тренера киевского клуба. "Для затравки... на тему "Новый тренер для ДК". Кулинарный ребус. "Гуляш" мы уже точно есть не будем. Наверное нам предложат "йогурт", или "галушки", на худой конец – "щи". Кто разгадает, тот молодец", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

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Подписчики и читатели Заховайла взялись угадывать варианты. На комментарий, что "гуляш" – Йожеф Сабо, "йогурт" – болгарин, "галушки" – Юрий Максимов, а "щи" – Юрий Калитвинцев, он ответил: "С йогуртом промазал". И дописал: "Открываю тайну ребуса. "Йогуртом" называют в Европе югославов".

"Значит, Белица?" – предположил один из участников переписки? "Бинго. Но это еще не факт", – сказал агент. На предложенный вариант с Синишей Михайловичем Заховайло ответил: "К сожалению, это не он", а относительно слухов о Викторе Скрипника написал: "Пока даже не рассматривали".

Напомним, 20 июля 2020 года весь тренерский штаб киевского Динамо во главе с Алексеем Михайличенко был отправлен в отставку. Последней каплей для президента "бело-синих" Игоря Суркиса стало поражение в последнем туре от Колоса (0:2).

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