Три европейских гранда готовы выкупить Родриго у Атлетико

Хавбек Атлетико Родриго Эрнандес привлек внимание Барселоны, Манчестер Сити и Баварии.

Европейские топ-клубы претендуют на полузащитника Атлетико Родри, сообщает AS.

Гризманн официально покидает Атлетико

Барселона, Манчестер Сити и Бавария готовы заплатить за 22-летнего хавбека отступные (70 млн евро), прописаные в его контракте. Впрочем, Атлетико может согласиться на продажу ключевого игрока только после того, как найдет ему достойную замену.

В ближайшее время представители клуба планируют встретиться с агентами полузащитника Реала Маркоса Льоренте.

Топ-10 трансферов лета, которые могут снести крышу: Барса дважды входит в одну реку, невероятный "шопинг" Реала