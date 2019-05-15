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Три европейских гранда готовы выкупить Родриго у Атлетико

15 мая 11:38 117 Читати українською
Три европейских гранда готовы выкупить Родриго у Атлетико
Родриго Эрнандес / Reuters

Хавбек Атлетико Родриго Эрнандес привлек внимание Барселоны, Манчестер Сити и Баварии.

Европейские топ-клубы претендуют на полузащитника Атлетико Родри, сообщает AS.

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Барселона, Манчестер Сити и Бавария готовы заплатить за 22-летнего хавбека отступные (70 млн евро), прописаные в его контракте. Впрочем, Атлетико может согласиться на продажу ключевого игрока только после того, как найдет ему достойную замену.

В ближайшее время представители клуба планируют встретиться с агентами полузащитника Реала Маркоса Льоренте.

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