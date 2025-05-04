Саудовский клуб в финале азиатской ЛЧ переиграл Кавасаки Фронтале (2:0). В матче дубль оформил Роберто Фирмино, который в итоге получил звание лучшего игрока турнира. Но это не все достижения, которым может похвастать экс-звезда Ливерпуля.

Хави может возглавить один из крупнейших клубов Саудовской Аравии, который только что уволил звездного тренера

Бразилец вместе с Риядом Марезом и Эдуардом Менди стали первыми игроками, которым удалось выиграть европейскую и азиатские Лиги чемпионов. Фирмино выигрывал ЛЧ с Ливерпулем, Марез с Манчестер Сити, а Менди в составе Челси.

Напомним, Аль-Ахли впервые в своей истории выиграл азиатскую Лигу чемпионов.

Аль-Ахли стал обладателем Азиатской Лиги чемпионов – экс-звезды Ливерпуля и Милана с ночным ужасом Шахтера принесли трофей