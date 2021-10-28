"Пять месяцев я вообще не играл в футбол. Я подстригал ногти и занес бактериальную инфекцию. Еще немного и меня бы здесь не было. Но благодаря Богу я здесь и воплощаю свои мечты.

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В печати писали, что я мог умереть, и это правда. Три дня я был в реанимации где-то между жизнью и смертью. Эта инфекция атаковала все мои органы, но я выжил благодаря Богу", – рассказал Витинью в интервью SportArena.

Напомним, 22-летний бразилец перебрался в Динамо из Атлетико Паранаэнсе летом этого года за 6 млн евро. В текущем сезоне провел за "бело-синих" 8 матчей, результативными действиями не отмечался.

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