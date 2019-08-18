Три человека погибли во время массовых беспорядков накануне матча чемпионата Гондураса

Матч чемпионата Гондураса между Олимпией и Мотагуа завершился трагедией.

Накануне матча чемпионата Гондураса между клубами Мотагуа и Олимпия, произошли массовые беспорядки среди болельщиков, которые закончились гибелью трех человек, сообщает BBC Sport.

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По информации издания, беспорядки начались из-за болельщиков Олимпии, которые забросали автобус с футболистами Мотагуа камнями. После этого началась массовая драка, как за пределами стадиона, так и внутри его, где на момент начала инцидента находилось более 10 тысяч человек.

Как стало известно, три человека погибли, еще семь получили огнестрельные ранения. Кроме того, в беспорядках пострадал экс-игрок Селтика Эмилио Исагирре, который находился в автобусе Мотагуа. Здоровью футболиста ничего не угрожает.

Отметим, что Мотагуа является действующим чемпионом Гондураса. В текущем первенстве страны после четырех сыгранных матчей Олимпия занимает второе место, а Могатуа на пятом месте.

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