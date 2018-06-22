Трезеге: У Зидана достаточно опыта, чтобы возглавить сборную Франции

Бывший форвард сборной Франции Давид Трезеге оценил вероятность будущего назначения Зинедина Зидана главным тренером национальной команды.

"Зидану в определенной степени повезло: он сразу попал в ситуацию, где с самого начала все было ясно. Во-первых, близкие отношения с президентом Реала, который дал Зидану возможность работать с командой после Бенитеса.

Во-вторых, что очень важно, Зидану удалось донести свою идею до команды, чего, несмотря на высокий уровень игроков в клубе, не удавалось Бенитесу. Бенитес не мог к ним достучаться, в то время как Зидана поняли сразу.

Наверняка он понимал, что после трех таких успешных сезонов, проведенных Реалом, нужно снова мотивировать игроков, снова повышать уровень, двигаться дальше, что-то менять – и пришел к выводу, что таким изменением для клуба должен стать его уход с поста тренера.

Может ли он возглавить Францию? Почему нет? Он несомненно тренер высокого уровня. Для того, чтобы тренировать сборную, нужно иметь четкое видение стратегии и способность быстро достигать задуманного. Думаю, у Зидана достаточно опыта и профессиональных навыков для решения таких задач", – сказал Трезеге портала Р-Спорт.

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