Трезеге назвал наиболее сложный дуэт защитников в своей карьере – с ними пересекался и Шевченко

Экс-форвард туринского Ювентуса Давид Трезеге вспомнил самых сложных оппонентов во время своих выступлений в итальянской Серии А.

"В Ювентусе у меня появилось желание побеждать всегда и играть главную роль. Серия А – сложная лига для нападающих. Меня поразило, что игроки высокого уровня вроде Дель Пьеро и Зидана оставались после тренировок, чтобы стать лучше.

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В Серии А выступали такие футболисты, как Паоло Мальдини и Алессандро Костакурта, которые безусловно были очень классными защитниками, но пара из Лацио Фернандо Коуту – Синиша Михайлович была для меня настоящим кошмаром", – цитирует аргентинца Goal.com.

Напомним, что Давид Трезеге защищал цвета Ювентуса в 2000-2010 гг. В его активе 245 матчей в чемпионате Италии, в которых форвард забил 138 мячей.

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