У "сине-желтых" есть очередной шанс одолеть многолетнее "проклятие" и впервые в истории добыть три очка в матче с Италией.

Уже сегодня сборная Украины в рамках 6-го тура отборочного цикла Евро-2024 проведет поединок против основного конкурента за вторую путевку от квинтета С – национальной команды Италии.

Согласно котировкам букмекеров, итальянцы – безоговорочные лидеры предстоящего противостояния. Однако легкой прогулки "Скуадре Адзурре" не прогнозирует как тамошняя пресса, так и Сергей Ребров, который на предматчевой пресс-конференции отметил, что не заметил кризиса в стане чемпионов мира-2006. О шансах сборной Украины на фоне травм лидеров команды Спаллетти в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

"Справжня катастрофа": англійські ЗМІ розмазали Мудрика і назвали наступний дорогий продаж Шахтаря після гри з Україною