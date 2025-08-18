Форвард сборной Украины Роман Яремчук не принял участия в товарищеском матче Олимпиакоса с Интером (0:2), который состоялся 16 августа в Италии.

Яремчук отметился голом за Олимпиакос во втором матче подряд

Как сообщает sport24.gr, 29-летний нападающий получил повреждение, из-за чего главный тренер Хосе Луис Мендилибар решил не рисковать его здоровьем.

Наставник греческого клуба стремится, чтобы Яремчук был в строю к старту чемпионата Греции. Первый тур для Олимпиакоса запланирован на 23 августа, когда команда сыграет против Астераса.

Отметим, что Яремчук не выходил на поле уже в пяти подряд контрольных поединках. Последний раз он сыграл 2 августа против нидерландского Херенвена (1:1).

Напомним, 5 и 9 сентября сборная Украины проведет матчи отбора на ЧМ-2026 – против Франции и Азербайджана.

