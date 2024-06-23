В субботу, 22 июня, Бельгия одолела Румынию в матче второго тура группового этапа Евро-2024 (2:0). Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

После поражения от Словакии в первом туре сборная Бельгии была полна решимости реабилитироваться в глазах собственных болельщиков. Румыны оказались к этому не готовы – полузащитник Юри Тилеманс забил уже на 73-й секунде встречи. Этот гол стал третьим самым быстрым забитым мячом в истории чемпионатов Европы.

Бельгия потеряла звездного игрока на решающий матч Евро-2024 против Украины

По игре бельгийцы превзошли Румынию по всем параметрам, но 36-летний вратарь Газиантепспора Флорин Ницэ творил чудеса в воротах, а "офсайдное проклятие" Ромелу Луаку продолжилось. В игре против Словакии судейская бригада отменила два гола "Биг Рома", в матче с Румынией – один...

Второй мяч за "Красных дьяволов" забил Кевин Де Брюйне.