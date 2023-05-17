Нападающий Брентфорда Айвен Тоуни получил строгий вердикт от Футбольной ассоциации Англии (FA) за нарушение правил игры на тотализаторе.

За незаконные ставки 27-летний форвард сборной Англии дисквалифицирован на 8 месяцев. Решение вступило в силу немедленно, сообщает официальный сайт Брентфорда.

Клуб ожидает получения полного текста вердикта, после чего рассмотрит свои дальнейшие действия. Не исключено, что Брентфорд подаст апелляцию.

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Помимо отстранения, Тоуни оштрафовали на 50 тысяч фунтов стерлингов и предупредили о недопустимости дальнейших нарушений Правил ставок FA.

Еще в ноябре 2022 года Тоуни выдвинули обвинения в 232 вероятных нарушениях правил ставок в период февраль 2017-го – январь 2021-го. Позже к этим обвинениям добавилось еще 30 возможных нарушений. Профессиональным футболистам запрещено делать ставки как от своего имени, так и при помощи посредника. Нападающий признал вину, но от длительной дисквалификации его это не уберегло.

Единственный позитив – отстранение включает и межсезонье. 16 января 2024 года Айвен сможет выйти на официальный матч. Тренироваться с командой форвард получит право гораздо раньше – в сентябре 2023-го.

В сезоне 2022/23 Тоуни забил 20 голов в Премьер-лиге. Это третий показатель элитного дивизиона Англии – больше забитых мячей только у Харри Кейна (27) и Эрлинга Холанда (36). Брентфорд занимает 9 место АПЛ, набрав 53 очка. В заключительных матчах чемпионата команда Томаса Франка сыграет против Тоттенхэма и Манчестер Сити.

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