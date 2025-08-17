Полесье проиграло ЛНЗ (0:2) в матче третьего тура чемпионата Украины. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

После поражений Колосу и Пакшу в ответном матче Лиги конференций Полесье потерпело третье фиаско подряд. На этот раз "волков" одолел ЛНЗ.

Полесье на глазах у Усика проиграло ЛНЗ – чемпион мира стал антигероем, третье поражение подряд для Ротаня

В первом тайме Ноникашвили открыл счет с пенальти, а точку во встрече поставил Проспер Оба на 90+1 минуте – 2:0 в пользу черкасской команды.