После победного гола в ворота Лестера Трента Александер-Арнольда спросили сколько подобных особых моментов осталось у него в футболке Ливерпуля.

"Я весь сезон говорил, что не буду комментировать свою ситуацию с контрактом. Да, это особенный момент, такой важный гол в гостевом поединке. Быть частью этой команды – что-то невероятное", – ответил 26-летний защитник в послематчевом интервью Sky Sports.

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Наставник Трента Арне Слот был более откровенным относительно будущего Трента.

"Было бы смешно, если бы кто-то отрицал его преданность Ливерпулю. По моему мнению, никто не может критиковать уровень работы Трента. Он сделал все, чтобы вернуться после травмы сегодня и забить такой важный гол.

Все заголовки должны быть о Тренте, который забил победный мяч, а также обо всех невероятных моментах, которые он подарил этому футбольному клубу за эти годы", – заявил тренер Ливерпуля.

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