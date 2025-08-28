Защитник Реала Трент Александер-Арнольд оказался в эпицентре новой трансферной истории. По информации аккаунта аккаунта indykaila News в сети Х, английский защитник может потерять место в основном составе Реала и уже в ближайшее время перейти в Манчестер Сити.

По сообщению источника, мадридский клуб рассмотрит вариант продажи футболиста во время зимнего трансферного окна. В таком случае "сливочные" смогут получить около 55 миллионов евро.

Манчестер Сити внимательно следит за развитием ситуации. Клуб Хосепа Гвардиолы проявляет интерес к Александеру-Арнольду – контакты уже происходили дважды. Один раз – когда игрок был юношей в Ливерпуле, а другой – прошлым летом, когда у него закончился контракт и он был доступен на правах свободного агента. Теперь в Манчестер Сити готовы сделать сенсационное предложение зимой, если место Трента в составе Реала действительно будет под вопросом.

Отметим, что на своей позиции правого защитника Трент Александер-Арнольд в Реале конкурирует с Дани Карвахалем, который и вышел в стартовом составе команды в последнем матче Ла Лиги против Реала Овьедо (3:0). Трент Александер-Арнольд просидел матч на скамейке запасных.

