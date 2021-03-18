"Есть зоны, где у нас невероятная конкуренция за место в составе. Тренту очень не повезло. Я не думаю, что он играл на том уровне, который показывал последние несколько лет. Но считаю, что он очень близок к этому. Последние недели он делал шаги в правильном направлении.

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Просто мы думаем, что Рос Джеймс и Киран Триппьер провели исключительные сезоны со своими клубами, Уокер в отличной форме вместе с Манчестер Сити. У нас есть и другие футболисты в лиге, которые хорошо играют на этой позиции – Кэш из Астон Виллы и Ейлинг из Лидса. Трент, конечно, суперталант. Уверен, что он будет играть важную роль для Англии в будущем", – цитирует объяснения Саутгейта Stadium Astro.

В текущем сезоне Трент Александер-Арнольд в футболке Ливерпуля провел 34 поединка, в которых даже сумел отличиться голом и 5 ассистами. К слову, сборная Англии проведет в марте три матча отбора ЧМ-2022 – против Сан-Марино (25-го), Албании (28-го) и Польши (31-го).

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