Барселона во время паузы на международные матчи продолжает тренироваться, хотя и в ограниченном составе. Но вчера, 24 марта, занятие команды Хави Эрнандеса посетили юные украинцы-беженцы.

Барселона обустраивает пункты сбора помощи украинским беженцам

Группа детей и подростков, часть из которых занимается футболом, но из-за полномасштабной войны России против Украины была вынуждена уехать за границу, наблюдала за тренировкой, сделала несколько фото и поздоровалась с игроками.

Сегодняшнюю тренировку специально посетила группа украинских детей и подростков, членов футбольной команды, эмигрировавших из Украины. Визит был организован Фондом Кройфа. ️ pic.twitter.com/fLtYO3kLWP — ФК Барселона (@fcbarcelona_br) 24 марта 2022 г.

Ранее Барса публично поддержала Украину в борьбе с путинским режимом, передала нам финансовую помощь и анонсировала гуманитарный сбор. В целом большинство футбольного мира стоит на стороне правды.