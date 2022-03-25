Тренировку Барселоны посетили юные украинские футболисты: положительные фото
Каталонский клуб продолжает поддерживать Украину и наших земляков, пострадавших от полномасштабного вторжения России.
Барселона во время паузы на международные матчи продолжает тренироваться, хотя и в ограниченном составе. Но вчера, 24 марта, занятие команды Хави Эрнандеса посетили юные украинцы-беженцы.
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Группа детей и подростков, часть из которых занимается футболом, но из-за полномасштабной войны России против Украины была вынуждена уехать за границу, наблюдала за тренировкой, сделала несколько фото и поздоровалась с игроками.
Ранее Барса публично поддержала Украину в борьбе с путинским режимом, передала нам финансовую помощь и анонсировала гуманитарный сбор. В целом большинство футбольного мира стоит на стороне правды.
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