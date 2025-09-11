– Во сколько раз зарплата в Динамо была выше, чем в бухарском Рапиде?

– Разница была колоссальной. В Рапиде я получал копейки.

"Могу говорить о проблемах Динамо часами": Кравец раскрыл правду об уходе из киевского клуба

– Вы переходили в Динамо как свободный агент, или Рапид получил за вас компенсацию?

– Рапид за меня ничего не получил. Там были трудности с трансфером, и я переходил в Динамо как игрок Брашова, где в свое время начинал карьеру.

– Какое было ваше первое впечатление о Динамо?

– Первое, что я почувствовал – тренировки в Динамо были вдвое-втрое тяжелее, чем те, к которым я привык в Румынии. И ритм был совсем другим. К тому же когда мы играли между собой, ребята действовали очень жестко. На тренировки всегда выходили в щитках – иначе нельзя было. Тем не менее травм избегать удавалось не всегда: случалось, что кто-то выбывал, в том числе и я. Бывали случаи, когда тренировки оказывались намного тяжелее, чем сами матчи.

– Что запомнили с первой тренировки в Динамо?

– Помню, что было очень жарко. После тренировки я вернулся в свой номер и прилег отдохнуть минут на 15-20. Ежедневно было две тренировки – полтора-два часа утром и столько же вечером. Ритм был чрезвычайно тяжелый. Но когда начались матчи, становилось легче – играть приходилось раз в три дня. Я всегда больше любил играть. Не имело значения, против кого – или с Борисфеном, или с Шахтером. Всегда играл с душой, с сердцем, на полную мощность, – рассказал Гиоане в интервью Украинскому футболу.

Тибериу Гиоане выступал за Динамо с 2001 по 2011 годы. С киевлянами он добыл четыре титула чемпиона Украины.

"Вдарив Роберто Карлоса і стрибав у підкати проти Роналду". Тіберіу Гіоане досі дорікає Сьоміну, поважає Луческу і переконаний: Динамо – засудили