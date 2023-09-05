Полузащитник Дмитрий Крыськив рассказал о процессе подготовки "горняков" под руководством нидерландского специалиста.

"Есть изменения по сравнению с прошлым сезоном. Тренировки стали намного сложнее.

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Много бегаем, с мячом и без мяча. Много прессингуем, много работаем. Надеюсь, скоро будет результат.

Новое – то, что намного сложнее, сумасшедший темп начинается уже с тренировочного процесса. Мы привыкаем к этому темпу постепенно", – сказал Крыськив в комментарии пресс-службе "горняков".

Напомним, после 6-ти туров Шахтер лидирует в турнирной таблице УПЛ, набрав 14 очков. Уже 19 сентября "оранжево-черные" стартуют в групповом этапе Лиги чемпионов домашним матчем с Порту.

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