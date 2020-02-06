Ковачич: Тренировки Саррі были монотонными, а при Лэмпарде у нас больше свободы

Хорватский полузащитник Челси Ковачич выразил восхищение сотрудничеством с главным тренером лондонского клуба Фрэнком Лэмпардом.

"Когда клуб объявил Лэмпарда новым тренером, я не знал, чего ожидать. Я приехал в Челси Сарри, но должен сказать, что Лэмпард – исключительный тренер. Он сохранил характер, который был у него в качестве игрока и это вдохновило всех нас. Он выкладывается на максимум. Тренировка всегда сложные, они отличаются от прошлого сезона. Возможно, это главное отличие Лэмпарда и Сарри, чья концепция тренировок была достаточно монотонной. Было много одинаковых тренировок с акцентом на тактическую подготовку.

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Считаю, что у Фрэнка впереди блестящее будущее. Если у него будет достаточно времени, он сможет привести Челси к успеху. Я должен признать, что до сих пор наслаждаюсь нашей совместной работой. Я гораздо больше играю с мячом, у меня большая свобода передвижения – вот почему я считаю, что в этом сезоне у меня были замечательные выступления.

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В прошлом году я был привязан к определенной позиции, что стало немного предсказуемо для наших оппонентов и усложняло мне задачу. Сарри не хотел длинных переводов мяча от защитников, когда мы были под давлением, что приводило к трудным ситуациям. Лэмпард, с другой стороны, дает нам больше свободы в оценке моментов. Это оказалось хорошей тактикой, поскольку она делает нас непредсказуемыми. В этом сезоне мы забили множество разнообразных голов", – сказал Ковачич в комментарии изданию FourFourTwo.

Напомним, 25-летний полузащитник перешел в Челси из Реала в июле 2019 года за 45 млн евро. В текущем сезоне он провел в АПЛ 22 матча, в которых забил один гол и отдал три результативных передачи.

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