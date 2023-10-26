"Надо усиливать оборону. Работать над этим компонентом игры, потому что когда я говорю о защите, то имею в виду не только защитников Шахтера – речь о командной игре. С таким гармидером, который в обороне "горняков" творится сейчас, на серьезный результат рассчитывать тяжело. Кроме Тараса Степаненко, в Шахтере никто на сто процентов не отрабатывает в защите.

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На игру против Шахтера главный тренер Барселоны Хави выпустил половину состава резервистов. Играл, мягко говоря, не основной состав. Без Левандовски и еще как минимум трех-четырех игроков основы. Я смотрю много матчей Барселоны в чемпионате Испании, это же совершенно другой уровень по сравнению с тем, что мы видели в игре против "горняков". Для Барселоны игра против Шахтера была словно тренировка с повышенной ответственностью.

Физически команда выглядела неплохо. Что касается недостатков в игре, то они старые. Огромные проблемы в защите. С этим должны что-то делать. В нападении тоже есть над чем работать. То, что Шахтеру не хватает высококлассного форварда, видно и по матчам в украинской Премьер-лиге.

На что Шахтер реально может рассчитывать в одной группе с Барселоной, Порту и Антверпеном? Третье место – потолок для этого Шахтера в группе Лиги чемпионов. Лига Европы – этот турнир лучше подойдет для нынешнего Шахтера.

Игрокам "горняков" нужно быть наглее. И в матче в Барселоне – тоже. Такую Барселону можно было и обыграть, если бы сыграли раскованнее, смелее. Не будет результатов в Лиге чемпионов, если игроки будут бояться. Нужно постоянно вступать в отбор, прессинговать. Я понимаю, что много в Шахтере сейчас молодых пацанов, но это же не оправдание. Повторюсь, без надежной игры в защите на хорошие результаты Шахтеру нечего надеяться. Особенно, если на следующий матч с дончанами Барселона прибудет боевым, основным составом", – сказал Маркевич в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, после 3-х туров Шахтер идет в турнирной таблице группы Н на третьей строчке, набрав 3 очка. Лидирует с 9-ю пунктами Барселона.

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